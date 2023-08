Le PSG espèrerait toujours attirer Bradley Barcola dans ses filets. L’OL aurait d’ailleurs fait une exigence assez étonnante dans ce dossier.

Bradley Barcola a impressionné l’an passé pour ce qui représentait sa toute première saison aboutie en professionnel. Ce qui a attiré l’œil de Luis Campos. En accord avec Luis Enrique, lui aussi apparemment fan de l’ailier de 21 ans, le PSG a donc entamé des démarches auprès de l’Olympique Lyonnais. Un interlocuteur loin d’être simple à convaincre.

Ce mardi, on apprenait notamment que l’attitude rhodanienne dans ce dossier aurait tendance à agacer le board rouge et bleu. La raison ? Le prix de Bradley Barcola qui ne cesserait de fluctuer. Et ce jour, c’est Fabrizio Romano qui nous apporte une information complémentaire. En effet, selon le spécialiste du mercato, l’OL attendrait désormais un joueur en échange de sa pépite, en plus d’une somme alléchante. Le PSG aurait ainsi été informé de cette nouvelle requête, tout comme Chelsea il y a quelques semaines de cela. Reste à voir si le club de la capitale accédera à cette demande.