Féminines – Le PSG a effectué sa reprise d’entraînement

Après quelques semaines de vacances, c’était jour de reprise pour les Féminines du PSG ce mercredi. Au Campus PSG, les Parisiennes ont effectué leur retour à l’entraînement pour préparer la saison 2025-2026.

Les Rouge & Bleu sont arrivées à 13h30 à Poissy pour lancer officiellement leur préparation d’avant-saison. « Au programme de cette première journée : un passage en salle avec un travail physique d’un peu plus d’une demi-heure, afin de remettre la machine en route en douceur. Ensuite, les Parisiennes ont chaussé les crampons avant de fouler la pelouse pour une première séance dirigée par le staff technique, avec le même objectif : poser les bases physiques et techniques de cette nouvelle saison », précise le PSG via son site internet. Les internationales qui participent à l’Euro 2025 retrouveront au compte-gouttes le groupe lors des prochaines semaines. Cette séance a été dirigée par le nouveau coach Paulo César, qui avait assuré l’intérim en fin de saison dernière. Après un exercice 2024-2025 compliqué, les Féminines du PSG voudront repartir sur de nouvelles bases.

