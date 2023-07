Mercato : Lucas Lavallée va être prêté à Dunkerque

Lucas Lavallée est un jeune gardien prometteur (20 ans). quatrième dans la hiérarchie des portiers au PSG, il va être prêté à Dunkerque afin d’avoir du temps de jeu.

En juillet 2021, Lucas Lavallée avait quitté Lille pour rejoindre le PSG afin de poursuivre sa formation. Le longiligne gardien (1m95) avait dans un premier temps renforcé les équipes de jeunes des Rouge & Bleu avant d’être intégré au groupe élite la saison dernière. S’entraînant quotidiennement avec les pros, il n’a pas eu la chance de jouer de rencontre officielle avec l’équipe première, faisant tout de même plusieurs apparitions dans les groupes de Christophe Galtier.

Une prolongation avant de partir en prêt

Quatrième dans la hiérarchie des gardiens du PSG la saison dernière derrière Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico et Alexandre Letellier, Lucas Lavallée va essayer d’avoir du temps de jeu lors de cet exercice 2023-2024 en prenant la direction de Dunkerque, club de Ligue 2. Selon les informations de l’Equipe et du Parisien, le natif d’Armentières dans le Nord va être prêté sans option d’achat au club nordiste. Mais avant de partir momentanément, il a prolongé son contrat d’un an avec le PSG, soit jusqu’en juin 2026. Le quotidien francilien indique qu’il était présent à Dunkerque hier afin de passer sa visite médicale et signer son contrat de prêt. Tout devrait se décanter ce mercredi. Le Parisien conclut en expliquant que ce sera un retour aux sources pour Lucas Lavallée, lui « qui a évolué dans les équipes de jeunes dunkerquoises avant d’être repéré par Lille qu’il avait rejoint à l’été 2018. »