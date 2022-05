Lucas Lavallée est arrivé de Lille l’été dernier. Le jeune gardien (19 ans) est titulaire avec l’équipe U19 du PSG et est très souvent à l’entraînement des professionnels. Récemment, il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 avec les Rouge & Bleu. Dans la pastille Made In Paris, en immersion avec les U19, il est revenu sur ses entraînements avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

« Les gardiens, ça bosse ensemble toute l’année. On se voit progresser, on s’entraide, on se donne des petits conseils. On a une bonne équipe de gardien, une bonne équipe de copain. Ça rigole mais ça reste sérieux dans le travail. S’entraîner avec les pros ? Ça m’a aidé pour progresser. S’entraîner avec les meilleurs joueurs du monde c’est le top pour progresser. J’ai eu la chance de faire quelques groupes en match, je suis vachement content. On a des bons coachs. Avec Gigio et Navas, c’est sûr qu’on progresse à fond. Ils donnent des conseils, on bosse bien. […]C’est top de pouvoir travailler avec des coachs de qualité que ce soit avec les pros ou les U19.«