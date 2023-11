Le mercato hivernal va ouvrir ses portes dans les prochaines semaines et la première piste du PSG prend de l’ampleur. En effet, selon différentes sources, le jeune brésilien de 18 ans, Gabriel Moscardo, serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain.

Après un été 2023 agité au PSG, la révolution devrait se poursuivre cet hiver avec la construction de l’effectif de Luis Enrique. En effet, le groupe du technicien espagnol pourrait s’étoffer davantage avec la piste d’un milieu de terrain qui gonfle de jour en jour. Le nom de Gabriel Moscardo revient avec insistance et selon les derniers échos de la presse, Luis Campos suivrait le jeune brésilien de 18 ans depuis plusieurs, et serait même en discussions avancées avec son entourage. L’idée pour le conseiller sportif du Paris Saint-Germain est d’avancer ses pions auprès des Corinthians afin de s’attacher les services du milieu de terrain et de le prêter à son club d’origine dans la foulée, jusqu’à la fin de la saison. En ce qui concerne la concurrence dans ce dossier, Chelsea serait également sur le coup, sans pour autant être prêt à faire une offre, ce qui semble donner une longueur d’avance au PSG.

Cette longueur d’avance des dirigeant parisiens avec Luis Campos aux manettes pourrait se concrétiser dans les prochains jours. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères espagnol de Sport. Ces derniers évoquent l’intention du PSG de trouver un accord avec l’entourage de Gabriel Moscardo de manière imminente, avant de se mettre autour d’une table avec les dirigeants des Corinthians. L’opération pourrait se finaliser pour un montant avoisinant les 25 millions d’euros. Si le joueur de 18 ans pourrait être la première recrue hivernale du club de la capitale, le Brésilien ferait l’unanimité. En effet, en interne, Luis Enrique validerait la piste et estimerait « que Moscardo a les capacités pour devenir, à moyen terme, un joueur de référence sur la scène européenne« .

Si en Espagne c’est le FC Barcelone qui est cité comme prétendant pour Gabriel Moscardo avec des approches de Déco, directeur sportif du club catalan, l’Evening Standard en Angleterre évoque Chelsea. Cependant, nos confrères anglais sont ferment dans leurs informations : Les Blues ont manqué le coche, Moscardo sera un joueur du PSG. Pour avancer sur la piste, Luis Campos devrait se rendre en personne au Brésil ce week-end.