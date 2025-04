Mercato : Nordi Mukiele ouvre la porte à un transfert au Bayer Leverkusen

Au cours de l’été dernier, le PSG s’est séparé de Nordi Mukiele, en prêt au Bayer Leverkusen jusqu’à la fin de saison. Si son avenir reste flou à ce stade de l’exercice 2024 / 2025, le joueur ouvre la porte à une prolongation de l’aventure en Allemagne.

Sous les ordres de Luis Enrique, l’aventure de Nordi Mukiele au PSG s’est assombrit. Ainsi, une porte de sortie lui a été recherché au cours du mercato estival 2024 et la piste du prêt a été concrétisée sur le chemin du Bayer Leverkusen. Pour son retour en Allemagne, le Français a disputé depuis le début de la saison 22 matchs toutes compétitions confondues, comptant 2 buts et 1 passe décisive. Si son avenir et son temps de jeu ne sont toujours pas assurés au PSG avec la présence d’Achraf Hakimi, le défenseur polyvalent a ouvert la porte à une poursuite de l’aventure au Bayer Leverkusen : « Nous verrons ce qui se passe, mais je suis très reconnaissant pour tout ce qu’ils m’ont donné ici. J’espère que ça continuera comme ça. Pour être honnête, je n’y pense pas et je n’ai pas encore eu de discussions« , a-t-il déclaré dans les colonnes de BILD. Nos confrères d’outre-Rhin avancent la possibilité d’un transfert autour de 15M€.