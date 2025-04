PSG : Les abonnés historiques mis à l’honneur

Cette semaine, le PSG a profité de la trêve internationale afin de mettre à l’honneur ses abonnés historique. Dans son centre d’entraînement, le club de la capitale a convié les abonnés fidèles depuis au moins 40 ans.

Ce dimanche 23 mars, au Campus PSG, le club de la capitale a accueilli ses abonnés les plus fidèles, répondant présent depuis au moins 40 ans. Ce programme, Abonnés Historiques, a permis à ces supporters « de se rendre à Poissy, au Campus PSG, pour découvrir où se concentrent les principales activités du Paris Saint-Germain, de l’entraînement de l’équipe première aux matches de l’équipe féminine« , détaille le club de la capitale sur son site officiel. Les supporters historiques du PSG ont été accueillis par le directeur général du club, Victoriano Melero, Pedro Miguel Pauleta, Jérémy Menez, Océane Toussaint et Tara Elimbi Gilbert, ainsi que Yohan Cabaye. En plus de la visite des lieux, les abonnés historiques ont eu le droit à une médaille nominative et une écharpe exclusive.