Sélections : Plus de peur que de mal pour Kang-In Lee

A l’occasion de cette trêve internationale, Kang-In Lee s’est blessé. Le sud-Coréen semble s’être fait plus de peur que de mal.

Durant cette trêve internationale qui s’achève, la Corée du Sud de Kang-In Lee était engagée dans la course à la qualification à la Coupe du Monde 2026, zone Asie. Cette dizaine du mois de mars se termine pour Kang-In Lee et ses coéquipiers et au classement, les sud-Coréens pointent à la première place du groupe B avec 16 points, et 3 unités de plus que leur dauphin, la Jordanie. Ce 20 mars dernier, le numéro 19 du PSG est entré en jeu face à Oman à la 38e minute de jeu, a fait une passe décisive à la 41e, avant de ressortir sur blessure à la 85e minute de jeu, touché à la cheville. Après la rencontre, le joueur de 24 ans a été aperçu avec des béquilles, en pleurs. Aux dernières nouvelles, un retour à Paris était dans les plans : « Avec Lee Kang-in, les tests ont montré que sa blessure n’est pas aussi grave que nous le craignions. Je viens d’avoir une conversation avec lui et j’ai pu réaffirmer son engagement envers l’équipe nationale. Cependant, il est tout aussi important pour son club que pour l’équipe nationale. Nous avons décidé de le laisser partir, lui et deux autres joueurs blessés de l’équipe nationale, avait déclaré son sélectionneur, Hong Myung-bo.

Cependant, cinq jours plus tard, la Corée du Sud a affronté la Jordanie ce mardi (1-1), match auquel Kang-In Lee a assisté depuis les tribunes. En effet, le joueur du PSG n’a pas rejoint la capitale française. Debout pendant l’hymne coréen, Lee n’a pas affiché de difficulté à se déplacer ou à rester debout.