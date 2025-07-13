Mercato – Plusieurs clubs s’intéressent à Gabriel Moscardo

De retour d’un prêt peu fructueux du côté du Stade de Reims, Gabriel Moscardo ne devrait pas rester au PSG cette saison. Plusieurs clubs aimeraient se l’offrir.

Recruté en janvier 2024 par le PSG, Gabriel Moscardo n’a pas encore joué de match officiel avec le club de la capitale. À l’issue de sa signature à Paris, il avait été prêté six mois au sein de son club formateur des Corinthians. De retour à Paris durant l’été 2024, il avait participé à la pré-saison avant d’être prêté au Stade de Reims. Mais en champagne, il ne jouera que dix rencontres toutes compétitions confondues (256 minutes de temps de jeu, un but). Freiné par plusieurs blessures, il n’a pas pu enchaîner les matches.

A voir aussi : PSG – Gabriel Moscardo affiche ses ambitions

Un duel Sévillan pour Moscardo

À l’issue de son prêt, il a été renvoyé au PSG avec lequel il participe à la Coupe du monde des clubs, même s’il n’a pas joué une seule minute depuis le début de la compétition. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, le milieu de terrain brésilien (19 ans) ne devrait pas rester au PSG cet été. Malgré des blessures à répétition et le peu de matchs joués depuis le début de sa carrière, il attise les convoitises. Selon les informations d’Estadio Deportivo, les deux clubs de Séville aimeraient s’offrir les services de Gabriel Moscardo. Le média ibérique indique que le Betis aimerait l’acheter, alors que le Séville FC aimerait le récupérer sous la forme d’un prêt. De son côté, UOL Esporte confirme que les deux clubs sévillans veulent s’offrir Gabriel Moscardo. Mais contrairement à Estadio Deportivo, le média brésilien explique que le Betis voudrait aussi se faire prêter Moscardo. Le PSG étudierait actuellement la meilleure option pour laisser filer son joueur. UOL Esporte conclut en indiquant que d’autres clubs européens seraient intéressés par Gabriel Moscardo.