Ousmane Dembélé : « J’ai travaillé dur pour en arriver-là »

Ousmane Dembélé réalise très certainement la meilleure saison de sa carrière. Avec un succès en finale de la Coupe du monde des clubs, il parachevait une saison historique et marquerait encore de gros points en vue du Ballon d’or.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Ousmane Dembélé a explosé avec le club de la capitale lors de sa deuxième saison. Replacé au poste de faux numéro 9 par Luis Enrique, l’international français enchaîne les performances de haut vol, les buts et les passes décisives. En 52 matches toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu cette saison, il a marqué 35 buts et délivré 16 offrandes. En plus de ça, il a remporté tous les trophées possibles en France (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions), la Ligue des champions et il pourrait y ajouter la Coupe du monde des clubs ce soir.

« Nous voulons continuer à écrire l’histoire avec le PSG »

Le numéro 10 du PSG est le grand favori au prochain Ballon d’or. Dans une interview accordée à Marca, il n’a pas voulu tirer la couverture à lui. « J‘ai travaillé dur pour en arriver là et les éloges sont bons, mais je me concentre sur le fait de donner le maximum à l’équipe et d’obtenir encore plus de grandes choses ensemble. C’est un moment de rêve, notre ambition est maximale et nous voulons continuer à écrire l’histoire avec le PSG. Chelsea sera un adversaire très exigeant », conclut l’international français, qui reste sur deux buts lors de ses deux derniers matches avec le club de la capitale.