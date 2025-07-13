Donald Trump va assister à la finale de la Coupe du monde des clubs

Dans un peu moins de quatre heures, le PSG et Chelsea vont s’affronter en finale de la Coupe du monde des clubs. Une rencontre à laquelle assistera Donald Trump.

Le PSG peut clôturer sa saison 2024-2025 historique avec un cinquième trophée, la Coupe du monde des clubs. Pour cela, le club de la capitale devra se défaire de Chelsea en finale. Une rencontre qui sera suivie dans le monde entier et qui verra le MetLife Stadium de New York être plein à craquer. Dans l’enceinte, il n’y aura pas moins de 2000 supporters parisiens. Il y aura également des célébrités, Didier Deschamps et son adjoint Guy Stéphan ou bien encore des personnalités politiques.

« Il adore le football »

Alors qu’il y avait un doute sur sa présence ces derniers jours, Donald Trump, le président des États-Unis, sera bien présent pour cette rencontre entre Chelsea et le PSG. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, a confirmé sa présence dans une conférence de presse pour faire le bilan de cette première édition de la nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs. « Le président Trump sera à la finale. Il adore le football. Lors de son premier mandat en tant que président, il y avait un but de football dans le jardin de la Maison-Blanche. »