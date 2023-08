Mercato PSG : Echos contraires sur Ibrahim Sangaré

À deux semaines de la date butoir, le PSG n’a pas terminé son mercato. Si le club de la capitale semble privilégier un attaquant, certaines cibles au milieu de terrain restent d’actualité. Le PSG espère d’ailleurs renforcer son entrejeu avec Ibrahim Sangaré. Paris pourrait potentiellement être en concurrence avec le Bayern Munich sur le dossier.

Défaillant depuis plusieurs saisons, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain demeure une priorité à améliorer cet été, d’autant plus avec le probable départ de Marco Verratti, potentiellement amené à suivre Neymar et quitter le club. Si Paris ciblerait encore Bradley Barcola et Randal Kolo Muani pour son attaque, le club se serait également positionné sur l’international ivoirien Ibrahim Sangaré, milieu de terrain du PSV Eindhoven.

Voir aussi : Le PSG pousse pour Kolo Muani et Barcola

Plusieurs clubs sur le coup ?

Selon Santi Aouna et Foot Mercato, le Paris Saint-Germain aurait manifesté son intérêt pour l’ancien Toulousain, de même que le Bayern Munich et Liverpool. Mais le journaliste allemand Florian Plettenberg – spécialiste du club bavarois – indique que Sangaré ne fait pas partie des cibles du Bayern.

🔴 NEWS – Échos contraire pour Ibrahim Sangaré :



✅ Selon @Santi_J_FM , intérêt du PSG mais le Bayern Munich cherche à trouver un accord avec Sangaré avant de lever la clause



❌ Pour @Plettigoal , il n’y a pas de négociation avec le Bayern et le joueur n’est pas ciblé pic.twitter.com/rZ5oNhbfjf — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2023

Ce potentiel mouvement permettrait à Ibrahim Sangaré de passer un cap dans sa carrière. Pour conclure cette piste, le club de la capitale devra débourser une somme avoisinant les 40M€. Une énorme augmentation de sa valeur après son achat de 7M€ du PSG à Toulouse en 2020. Pour rappel, selon les informations de L’Equipe à l’époque, le Paris Saint-Germain était déjà sur le dossier au cours de l’été 2022. Ibrahim Sangaré avait finalement prolongé avec le PSV Eindhoven en août 2022. Une situation contractuelle qui lie le joueur jusqu’en juin 2027 avec son club actuel.