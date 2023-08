Après un prêt infructueux au Benfica la saison dernière, Julian Draxler est revenu au PSG. Placé dans les indésirables, il pourrait rebondir en Angleterre avant la fin du mercato.

Après des débuts tonitruants après son arrivée au PSG en janvier 2017, Julian Draxler a vite baissé de régime avec le PSG. L’international allemand a perdu sa place et passait plus de temps sur le banc que sur le terrain. Plusieurs blessures ont aussi perturbé son histoire parisienne. Alors qu’il arrivait en fin de contre le 30 juin 2020, il avait prolongé son contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2024. Mais il n’a pas joué plus pour autant. Malgré ce statut de remplaçant, il ne souhaitait pas quitter les Rouge & Bleu et son salaire confortable. Avec la Coupe du monde en approche, il a finalement quitté momentanément le PSG la saison dernière avec un prêt au Benfica. Mais ce dernier n’a pas été une réussite. Il a peu joué (18 matches, 2 buts, 760 minutes). Il a même dû écourter sa saison en raison d’une blessure à la cheville qui a occasionné une opération. Le club portugais n’a pas souhaité le conserver et il s’est donc retrouvé dans le loft du PSG, ses dirigeants ne comptant pas sur lui.

Il serait emballé par l’idée d’évoluer à Londres

Mais peu voire aucune information sur d’éventuels intérêts pour Julian Draxler n’ont été avancées. Ce matin, Le Parisien expliquait que l’international allemand ne verrait pas d’un mauvais oeil une résiliation de son contrat, lui qui est encore lié un an au PSG. Mais ses dirigeants n’envisageraient pas encore cette possibilité. Une solution pourrait finalement être trouvé d’ici à la fin du mercato. En effet, selon les informations de RMC Sport, Crystal Palace pisterait l’international allemand. Des premiers contacts ont eu lieu entre le PSG et le club anglais. Draxler « est emballé par l’idée d’évoluer à Londres. Mais l’opération ne sera pas facile à boucler étant donné le salaire très conséquent de Draxler à Paris« , explique Fabrice Hawkins.