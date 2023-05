Le PSG compte de nombreux joueurs prêtés aux quatre coins de l’Europe qui n’ont pas tous connu les succès espéré. Parmi eux, Julian Draxler. L’international allemand a évolué à Benfica tout au long de cette saison 2022/2023, a été sacré champion du Portugal, mais n’a que très peu participé à ce sacre.

S’il avait intégré le loft au cours de l’été 2022 avec l’intronisation de la paire Galtier – Campos au PSG, Julian Draxler a souhaité aller voir ailleurs en espérant avoir du temps de jeu. L’aventure avait à peu près bien commencée avec un temps de jeu honorable et un rôle dans la rotation du coach Roger Schmidt. Cependant, neuf mois plus tard, le champion du monde 2014 compte seulement 18 matchs sur toute la saison toutes compétitions confondues, et seulement 2 petits buts avec 760 minutes passées sur le pré. Malgré une très mince participation, l’Allemand est sacré champion du Portugal 2022/2023. C’est au cours des célébrations de ce sacre que nos confrères portugais de BTV ont accompagné le SL Benfica sur le bus qui a paradé dans les rues, l’occasion d’interroger Julian Draxler.

« Je m’excuse auprès des supporters«

Au micro de BTV, le milieu offensif s’est confié : « Je m’excuse auprès des supporters. Mes blessures m’ont empêché de contribuer davantage« . Julian Draxler a été touché au cours de cette saison à Benfica musculairement, au tendon, avant de se faire opérer à la cheville en février dernier et ainsi mettre un terme à sa saison. En plus de s’être excusé, le joueur de 29 ans a fait part de son plaisir d’avoir jouer au Portugal et à Benfica : « Ce club est fantastique, j’ai remporté de nombreux championnats, mais celui-ci est différent et a une saveur différente. J’ai vécu une super expérience, tout le monde a été formidable avec moi. Vous pouvez tous être fiers de votre club. J’aime Benfica. Ce club restera dans ma tête« , a-t-il déclaré auprès de nos confrères portugais.

Pour rappel, Julian Draxler est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024. Il connaîtra un été 2023 on ne peut plus décisif pour la suite de sa carrière et le club de la capitale devra composer avec ce paramètre. En effet, les dirigeants parisiens devront lui trouver une porte de sortie, ou se faire à l’idée de le perdre gratuitement dans un peu plus d’un an. L’Allemand devrait être de retour dans quelques semaines au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain.