Dembélé Sénégal
France's Ousmane DEMBELE during the FIFA World Cup 2026, Group I match between France and Senegal at MetLife Stadium on June 16, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Pas de changement dans le onze de départ de la France contre le Paraguay ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 juillet 2026

Demain soir (23 heures, M6, beIN SPORTS 1), l’équipe de France affronte le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Didier Deschamps pourrait aligner le même onze que contre la Suède. 

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après avoir facilement battu la Suède en seizièmes (3-0), l’équipe de France retrouvera le Paraguay à ce stade de la compétition demain soir. Alors qu’il avait réalisé quelques changements entre le troisième et dernier match de la phase de poules et le seizième de finale, Didier Deschamps devrait aligner le même onze que celui qu’il avait désigné contre les Suédois, avec deux joueurs du PSG

Info à la Une : Barcola, une montée en puissance et un avenir incertain
canalsupporters.com

Barcola et Dembélé titulaires dans les couloirs

Auteur d’une très belle performance, ponctuée par un but contre la Suède, Bradley Barcola devrait de nouveau être titulaire dans le couloir gauche de l’attaque des Bleus, selon RMC Sport. Il serait associé à son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé dans le couloir droit, Michael Olise au poste de numéro 10 et Kylian Mbappé en pointe. Pour le reste de l’équipe, le sélectionneur des Bleus devrait titulariser Mike Maignan dans les buts, Jules Koundé dans le couloir droit, Lucas Digne dans le couloir gauche et une défense centrale composée de William Saliba et Dayot Upamecano. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot devraient occuper le milieu de terrain. 

  • Le XI de départ probable de l’équipe de France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé (cap.).

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 juillet 2026

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