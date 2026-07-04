Warren Zaïre-Emery loue la très bonne ambiance dans le vestiaire du PSG

Le PSG reste sur deux saisons historiques. Sur le terrain et en dehors, on sent un groupe très fort et très uni. Warren Zaïre-Emery a loué la très bonne ambiance au sein du vestiaire du PSG.

Le PSG a remporté deux Ligues des champions de suite et a retrouvé un jeu chatoyant sur le terrain depuis l’arrivée de Luis Enrique sur son banc. À travers les images des entraînements, des échauffements avant les matches et des célébrations après les buts, on sent un groupe qui vit bien ensemble, qui s’entend très bien, une sorte de famille. Dans un podcast pour PSG for Communities, Warren Zaïre-Emery a été questionné par Théo, enfant avec TSA, pour savoir qui était le joueur le plus sympa dans le vestiaire du PSG.

« On a la chance d’avoir un bon groupe »

« Dans le vestiaire, il n’y a personne qui est méchant. Il n’y a que des bonnes personnes. On a la chance d’avoir un bon groupe, avec beaucoup de jeunes et un peu plus de joueurs d’expérience. Franchement, tout le monde s’entend bien. On profite de ce groupe un maximum et je pense que c’est ça qui fait que l’on arrive à faire de bonnes choses aussi. »