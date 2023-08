Le dossier Verratti prend une nouvelle tournure. Le joueur possède un accord avec Al-Hilal mais rien n’est acté. Les gros clubs européens restent en embuscade pour tenter de signer le petit hibou.

Marco Verratti n’a jamais été aussi proche d’un départ du PSG. Le maître à jouer parisien, lassé de sa situation au club, est déterminé à partir. Parmi ses prétendants c’est l’Arabie Saoudite qui à une longueur d’avance. Le club saoudien d’Al-Hilal possède déjà un accord contractuel avec Verratti qui s’est vu refuser une offre de 45M€ jugée trop faible par le PSG. Selon Fabrizio Romano, le club parisien en attend près du double pour libérer son milieu de terrain. De leur côté, le club saoudien estime qu’une offre aux alentours des 60M€ suffiront pour convaincre le club Rouge & Bleu.

Image : L’Equipe

L’Europe toujours à l’affût pour Verratti

Le départ de Marco Verratti se précise. Outre l’Arabie saoudite, l’Europe aussi se positionne sur le parisien. L’Atletico Madrid a déjà fait part d’un fort interêt pour le numéro 6 parisien sans avoir formulé d’offre pour autant. L’Équipe révélait le 19 juillet qu’en plus des Colchoneros et d’Al-Hilal, deux clubs anglais sont intéressés et Liverpool en ferait parti. Loïc Tanzi confirme ce mercredi: « l’Europe s’excite de nouveau pour Verratti« . Ce qui demeure certain, c’est que le PSG est ouvert à une vente de Marco Verratti qui lui aussi souhaite partir. Officiellement, le PSG en attendrait 80M€, tout reste à voir si les prétendants s’alignent sur le prix.