Accord trouvé entre le PSG et le Fenerbahçe pour les transferts de Skriniar et Asensio

Le PSG est proche de boucler deux ventes dans ce mercato estival avec les départs de Milan Skriniar et Marco Asensio en direction du Fenerbahçe.

Si le PSG a officialisé sa première recrue en la personne de Renato Marin, la direction parisienne travaille aussi sur le départ de plusieurs éléments. Et deux joueurs de retour de prêt sont sur le point de quitter définitivement les Rouge & Bleu. En effet, Milan Skriniar et Marco Asensio vont rejoindre le Fenerbahçe.

Selon les informations de Foot Mercato, un accord a été trouvé entre les deux formations pour la vente des deux joueurs. Auteur d’un prêt de six mois réussi avec le club d’Istanbul, le défenseur slovaque, qui était encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu, est devenu une pièce maîtresse de la défense de José Mourinho. Après quelques jours de négociations, le PSG et Fenerbahçe ont trouvé un accord pour le transfert définitif du joueur de 30 ans. La presse turque confirme aussi cet accord, sans donner plus de détails sur le prix de vente. Chez les vice-champions de Turquie, Milan Skriniar va parapher un contrat de quatre ans et touchera un salaire de 7,5M€ par saison.

Et il retrouvera un autre coéquipier du PSG. En effet, Marco Asensio va également rejoindre le Fenerbahçe. Toujours selon FM, un accord total a été trouvé pour la vente de l’Espagnol de 29 ans, qui était encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les champions d’Europe. « En acceptant de rejoindre les bords du Bosphore, l’ancien du Real Madrid devrait, sauf retournement de situation, être un joueur du club stambouliote lors de la prochaine cuvée. » Les derniers échos faisaient état d’une vente aux alentours de 10-15M€. De son côté, le journaliste turc, Yağız Sabuncuoğlu, explique que le club d’Istanbul prévoit la visite médicale et la signature officielle des deux joueurs cette semaine. Deux ventes qui permettront au PSG de récupérer de l’argent sur deux joueurs arrivés libre à l’été 2023 et surtout d’alléger la masse salariale.

🚨BREAKING : ACCORD PSG – FENERBAHÇE pour les transferts de Milan Skriniar ET Marco Asensio !



Pas de détails sur le prix du deal pour Skriniar. Pour Asensio, il devrait être vendu pour un prix entre 10 et 15M€ 👋



[@Santi_J_FM] pic.twitter.com/wqoqU0bEvx — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 19, 2025