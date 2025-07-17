Mercato PSG – Le dossier Milan Skriniar au point mort

Annoncé proche de rejoindre le Fenerbahçe ces derniers jours, le défenseur du PSG, Milan Skriniar, doit encore patienter en raison des exigences des dirigeants parisiens.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar a réussi à redonner un élan à sa carrière cet hiver lors de son prêt du côté de Fenerbahçe. Devenu un cadre de l’équipe de José Mourinho durant la deuxième partie de saison 2024-2025, l’international slovaque a disputé 23 matches avec la formation d’Istanbul, tous comme titulaires. Face aux performances de l’ancien Milanais, les vice-champions du championnat turque désirent conserver définitivement le défenseur de 30 ans.

Le PSG demande 20M€ pour Milan Skriniar

Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Milan Skriniar a fait son retour dans le groupe des « lofteurs » et est invité à quitter le club cet été. Si le dossier pour son transfert définitif était en bonne voie ces derniers jours, les discussions entre le PSG et Fenerbahçe sont désormais au point mort, comme le rapporte le journaliste du Parisien, Marc Mechenoua. La raison ? La direction parisienne demanderait une somme de 20M€ pour son défenseur slovaque, un montant jugé trop élevé par le club turc, qui était prêt à payer le salaire désiré par le joueur (10M€ net par an). Le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, précise que les discussions se poursuivent entre les deux formations autour du montant du transfert. De son côté, Milan Skriniar a clairement signifié son désir de rejoindre le Fenerbahçe.