Mercato – Quels joueurs pour le PSG pour l’après-Mbappé ?

Après sept ans sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé devrait quitter le club de la capitale en juin à l’issue de son contrat. L’attaquant l’aurait officiellement annoncé à son président, Nasser al-Khelaïfi. Avec ce futur départ, le PSG va devoir se réorganiser. Au sujet du mercato, le PSG ne devrait pas miser sur une seule grosse star. L’Equipe explique que les dirigeants parisiens envisagent la suite de façon plus collective et suivent de nombreuses pistes. « Une refonte plus globale de l’effectif et une répartition plus harmonieuse des responsabilités seraient envisagées. Oui, le PSG va recruter un attaquant, peut-être deux, mais il va aussi disposer de plus amples moyens pour renforcer son milieu et sa défense. » Le quotidien sportif explique que l’économie générée par le départ de l’attaquant est de l’ordre de 200 millions d’euros par an.

Victor Osimhen, Mohamed Salah, Bernardo Silva…

Pour renforcer l’attaque, la priorité se nommerait Victor Osimhen même si le nom de Mohamed Salah circule également, avance le quotidien sportif. L’international nigérian ne serait pas contre un retour en Ligue 1, lui qui avait été recruté à Lille par Luis Campos en 2019. « Si le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, s’était montré inflexible sur le tarif de son joueur l’été dernier, assurant qu’il ne partirait pas à moins de 150 millions d’euros, il pourrait revoir ses prétentions à la baisse. » Autre piste pour le PSG, Bernardo Silva. Le club de la capitale rêve d’attirer l’international portugais depuis plusieurs saisons. Un intérêt réciproque, explique l’Equipe. « Serait-ce la bonne année, alors que l’ancien Monégasque dispose d’une clause libératoire assez basse (autour de 60 millions d’euros) ? »

Le PSG veut rapatrier Xavi Simons

Autre international portugais ciblé, Rafael Leao. « Même s’il s’agit d’un joueur de côté et que le club en est déjà bien pourvu, l’attaquant portugais de l’AC Milan séduit les dirigeants parisiens, qui estiment qu’abondance de biens ne nuit pas nécessairement. » Pour le milieu de terrain, le PSG pense à Joshua Kimmich. Après avoir tenté le coup cet hiver, le club de la capitale devrait aller plus loin cet été. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich, il n’a toujours pas prolongé. Ses relations avec son coach, Thomas Tuchel, ne sont pas bonnes, indique le quotidien sportif. « À ce poste, les dirigeants parisiens adorent également le profil de Bruno Guimaraes. » Les Rouge & Bleu pensent aussi à recruter de très jeunes joueurs qui se sont déjà affirmés au plus haut niveau, à l’image de Gavi, déjà pisté par Luis Campos l’été dernier, avance l’Equipe. En défense, le PSG aimerait recruter Leny Yoro. Dans ce dossier, il y a la concurrence du Real Madrid et de Manchester United. « Mais l’agent de Yoro, Jorge Mendes, semble un peu plus proche du club de la capitale que des deux autres, à l’heure actuelle« , note le quotidien francilien. Le PSG souhaiterait aussi faire revenir Xavi Simons. Auteur d’une belle saison sous le maillot de Leipzig, le club allemand aimerait le conserver un an de plus. « Cela aurait pu être, aussi, l’idée initiale du club de la capitale. Mais puisque le paysage change en profondeur avec le départ de Mbappé, les dirigeants parisiens doivent aussi s’adapter. » Enfin, l’Equipe se demande qui mènera ce mercato estival. Pour Luis Campos, qui a expliqué qu’il comptait rester au PSG, le départ de Kylian Mbappé est un échec. « Et les propriétaires qatariens n’aiment pas beaucoup les échecs« , conclut l’Equipe.