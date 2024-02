Mercato – Rafael Leao a une idée claire pour son futur

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va se renforcer cet été. Une des pistes évoquées, Rafael Leao. L’international portugais a une idée précise pour son avenir.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé à ses dirigeants et ses coéquipiers qu’il allait quitter les Rouge & Bleu à l’issue de son contrat. Les dirigeants parisiens sont donc à la recherche de joueurs pour renforcer l’effectif parisien. S’ils ne veulent pas recruter une grande star, ils compteraient se renforcer avec des joueurs de grandes qualités à chaque poste. Pour l’attaque, les noms de Mohamed Salah, Victor Osimhen ou bien encore Rafael Leao ont été avancés. Pour l’international portugais, si le PSG veut se l’offrir, il faudra débourser 175 millions d’euros.

Encore lié au Milan jusqu’en juin 2028

Mais selon les dernières informations, l’actuel joueur du Milan AC, qui est lié au club lombard jusqu’en juin 2028, ne serait plus une priorité pour le PSG. En effet, les dirigeants du PSG ne voudraient pas freiner l’éclosion de Bradley Barcola, qui joue au même poste que l’ancien lillois. De toute façon, Rafael Leao aurait une idée bien précise sur la suite à donner à sa carrière. Lors de la sortie de son autobiographie « Sourire, ma vie entre football, musique et mode », le joueur formé au Sporting (24 ans) a réalisé une conférence de presse. Lorsqu’on lui a demandé où est-ce qu’il voyait son futur, il a répondu « AC Milan« , comme le rapporte Fabrizio Romano sur son compte X (ex-Twitter). Ce dossier semble prendre du plomb dans l’aile, même si on n’est jamais à l’abris d’une surprise. Les prochains mois devraient nous apporter plus de réponses à ce sujet.