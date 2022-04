Mercato – Reprise des discussions entre Dembélé et le Barça

Le mercato estival ouvre ses portes dans un peu plus de deux mois et certains joueurs seront en fin de contrat le 30 juin prochain. Du côté du PSG, Kylian Mbappé est bien évidemment concerné. Mais c’est aussi le cas d’Ousmane Dembélé, qui n’a toujours pas été clair sur son avenir. L‘attaquant de 24 ans intéresse fortement le club de la capitale mais le dossier rebondit de jour en jour.

Sport et Mundo Deportivo évoque la reprise des discussions entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone en fin de journée ce lundi. Selon les deux médias, le directeur du football du Barça Mateu Alemany s’est envolé pour Marrakech (Maroc) dans le but de rencontrer l’agent du joueur, Moussa Sissoko. Ces dernières semaines, le club a ouvert la porte à une prolongation de contrat du joueur.

Néanmoins, le cas Dembélé est loin d’être scellé, puisque le représentant de l’ancien rennais campe sur ses positions selon Foot Mercato. Selon le média, 20 M€ net en salaire et en prime à la signature ont été proposés. Pour rappel, l’accord verbal avec le PSG est toujours présent.