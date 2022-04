Kylian Mbappé est sur une autre planète cette saison et ces derniers matchs ont confirmé que le projet parisien doit se construire autour de lui. Alors que beaucoup d’informations envoyaient l’attaquant de 23 ans au Real Madrid dès cet été, la tendance s’inverse en ce moment, puisque la star française laisse la porte ouverte au PSG. Dans Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen analyse la situation.

« Aujourd’hui, Kylian Mbappé laisse la porte ouverte au PSG. Mbappé est très attaché au PSG et très affecté par l’élimination face au Real. Il vient de Bondy, un jeune de banlieue, bien sûr que tu peux avoir le PSG dans ton cœur. On parle pas d’aspect financier, on parle d’une relation particulière avec le club de la capitale. Il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain et peut être qu’il espère que les dirigeants se sont rendus compte de leurs erreurs ! S’il n’a pas prolongé l’année dernière c’est peut-être parce qu’il estime que le projet va pas dans le bon sens. »