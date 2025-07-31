Mercato : Tottenham en embuscade dans le dossier Randal Kolo Muani ?

Tottenham passe à l’offensive dans le dossier Randal Kolo Muani ! Alors que la Juventus Turin peine à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour conserver l’attaquant français, les Spurs relancent leur intérêt de longue date et sont prêts à dégainer une offre de transfert sec. Une aubaine pour le PSG, qui privilégie cette formule.

L’avenir de l’ancien Nantais passionne la presse italienne. Prêté par le PSG lors de la seconde moitié de saison dernière, Kolo Muani a rapidement conquis la Vieille Dame par son intégration et ses performances décisives. L’entraîneur Igor Tudor, successeur de Thiago Motta, a également été séduit. En interne, tous les voyants sont au vert pour le conserver à Turin. Cependant, les négociations s’éternisent. Le PSG insiste pour un transfert immédiat, tandis que la Juventus privilégie un prêt avec obligation d’achat, une formule que le club turinois peine à finaliser. Les discussions avec l’entourage du joueur, bien que positives, n’ont pas encore abouti à un accord définitif.

Tottenham en pôle position pour un transfert sec

Face à cette inertie côté italien, les concurrents se font de plus en plus pressants. Tottenham, déjà très intéressé l’année dernière, se montre particulièrement déterminé à renforcer son attaque avec Kolo Muani. Leur capacité à proposer un transfert immédiat PSG constitue un atout majeur et pourrait faire pencher la balance en leur faveur selon les informations de nos confrères de Foot Mercato.

Les autres prétendants à l’affût

Mais Tottenham n’est pas seul sur le dossier. Comme Foot Mercato l’a révélé il y a quelques semaines, d’autres cadors anglais sont également sur le coup. Manchester United et Newcastle, deux clubs à la recherche d’un buteur capable de s’imposer sur le long terme, surveillent attentivement la situation.

La Juventus, qui rencontre des difficultés à dégraisser son effectif et à générer des liquidités, doit désormais faire face à la concurrence féroce et au prestige de ces poids lourds de la Premier League. L’été s’annonce mouvementé pour Randal Kolo Muani, dont le futur pourrait bien s’écrire loin de Turin.

