PSG : Gianluigi Donnarumma ne veut pas partir, Luis Enrique a lui tranché

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG continue de s’assombrir et les dernières informations qui émanent vont dans ce sens. En effet, le mercato du PSG et Luis Enrique pourraient être de véritables obstacles aux ambitions du gardien de but italien.

Le dossier du gardien de but est arrivé sur le mercato du PSG de manière on ne peut plus inattendu. En effet, après sa campagne de Ligue des Champions et plus globalement sa deuxième partie de saison, Gianluigi Donnarumma semblait avoir convaincu le plus grand nombre. Cependant, à un an de la fin de son contrat et avec des négociations compliquées pour une prolongation, la direction du Paris Saint-Germain s’est tournée vers Lucas Chevalier. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, Luis Enrique aurait d’ailleurs d’ores et déjà acté la nomination du portier français en tant que numéro 1 dans les buts du PSG. Le club de la capitale espère donc que Gianluigi Donnarumma se trouve un club, ce qui n’est pas fait à l’heure actuelle. En effet, toujours selon Fabrice Hawkins, l’Italien est très attaché au club et à ses coéquipiers. Par ailleurs, il sera difficile pour le marché européen d’offrir à Gianluigi Donnarumma le contrat dont il bénéficie aujourd’hui sous les cieux parisiens. C’est notamment une raison qui ne poussera pas le gardien de but de 26 ans à se précipiter pour quitter le Paris Saint-Germain, d’autant plus que ce dernier se sent réellement bien.