Mercato – Un retour à Benfica pour Renato Sanches ?

Arrivé durant l’été 2022 au PSG, Renato Sanches n’a pas réussi à s’imposer à Paris en raison de plusieurs blessures. Prêté cet été à l’AS Roma, il souhaiterait revenir dans son club formateur, le Benfica.

Joueur très prometteur à ses débuts sous le maillot du Benfica, Renato Sanches n’a pas eu la carrière qu’il espérait. Malgré des passages au Bayern Munich et au PSG, l’international portugais a connu beaucoup trop de blessures qui ont freiné sa carrière et son épanouissement dans les clubs qu’il a rejoint. Après une belle saison sous le maillot de Lille, il avait été recruté par le PSG pendant l’été 2022 contre 15 millions d’euros. Mais sa première saison à Paris a été gâchée par les blessures. Il n’a joué que 27 matches toutes compétitions confondues (deux buts). L’été dernier, il avait été prêté à l’AS Roma avec option d’achat.

Un retour aux sources salvateur ?

Mais en Italie, l’ancien du Bayern Munich vit une nouvelle saison galère avec encore des blessures et seulement 12 matches joués toutes compétitions confondues (261 minutes de jeu). Le club romain ne compte pas lever l’option d’achat et Renato Sanches reviendra au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais il pourrait ne pas faire long feu au sein du club de la capitale. Selon les informations de O Jogo, Renato Sanches aurait un souhait pour son futur, retrouver son club formateur, le SL Benfica. Le quotidien sportif portugais explique que le milieu de terrain (26 ans) estime que le club lisboète est la seule équipe qui pourrait le faire renaître.