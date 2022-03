El Hannach : « Capitaine Marquinhos est un exemple pour moi »

Ce mardi en début de soirée (18h sur beIN SPORTS, UEFA.tv et PSG TV Premium), les U19 du PSG retrouveront la Youth League. Premier de leur groupe après une victoire héroïque face au FC Bruges (3-2), les joueurs de Zoumana Camara affronteront (sur un match sec au Stade Georges-Lefèvre) leurs homologue du Séville FC en 8es de finale de la compétition. Et en l’absence d’El Chadaille Bitshiabu, suspendu, la charnière centrale sera composée de Nehemiah Fernandez et Younes El Hannach. L’international U20 marocain arrive notamment en fin de contrat aspirant dans quelques mois. Dans un entretien au Parisien, le défenseur central de 17 ans a évoqué l’objectif en Youth League, son avenir et ses modèles au PSG. Extraits choisis.

L’objectif en Youth League

« L’objectif c’est d’aller au bout, de gagner la Youth League. On a un bon groupe, on peut la remporter. Paris n’avait terminé que deux fois 1er de son groupe et n’a atteint qu’une fois la finale de l’épreuve (NDLR : en 2016) avec la génération Nkunku, Édouard, Augustin, Ikoné. Ils avaient perdu contre Chelsea. Mais on se dit qu’on peut le faire. Ce que ça représente de disputer une finale ? On en est encore loin pour l’instant. Mais imaginez, on parle de la Ligue des champions version jeunes, là ! Aller en finale signifierait qu’on est parmi les meilleures équipes de notre âge. Et si on allait chercher la Coupe, ça ferait une très belle ligne au palmarès. On serait surtout les premiers du centre de formation à le faire. Et les premiers, on ne les oublie jamais ! »

Son avenir (fin de contrat aspirant en juin)

« On est en discussion pour renouveler au PSG. Mon souhait c’est de rester, je me sens très bien ici. Le club veut me conserver aussi donc ça ira vite. Mais moi je travaille, je laisse ça à mes parents et mon agent (Mathieu Gomes). Je suis bien entouré, ce sont eux qui s’en occupent (…) J’ai envie de m’inscrire dans la durée à Paris. Je suis au PSG depuis que je suis petit, c’était le club où je rêvais d’aller. J’y suis depuis l’âge de 9 ans et j’aimerais m’imposer ici. »

Ses modèles en défense centrale

« Capitaine Marquinhos est un exemple pour moi. Comme lui, je ne suis pas physiquement très imposant, mais j’ai des qualités de relance et d’anticipation. Thiago Silva, qui évolue dans le même registre et a le même type de personnalité, l’est aussi. J’essaye de prendre exemple sur eux (…) Kimpembe ? Lui, c’est l’exemple de tout le monde au centre de formation. Il a su s’imposer chez les pros et se faire une place de titulaire. C’est ce qu’on veut tous faire ici. »