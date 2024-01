Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, le milieu du PSG, Cher Ndour, pourrait être prêté cet hiver pour obtenir du temps de jeu.

Arrivé libre depuis le SL Benfica l’été dernier, Cher Ndour n’a pas pu montrer son plein potentiel dans cet exercice 2023-2024. Et pour cause, l’Italien de 19 ans n’a connu aucune titularisation lors de cette première partie de saison et a seulement disputé 25 minutes de jeu au total (4 minutes face à l’OL, 8 minutes contre Strasbourg et 13 minutes sur la pelouse du Stade de Reims). Il n’est pas non plus inscrit dans la liste UEFA du club parisien. Son absence du groupe pour le Trophée des Champions est une nouvelle preuve que sa saison sera quasi blanche en restant à Paris. Mais la situation du joueur pourrait changer dans les jours et semaines à venir.

Braga et Besiktas intéressés par un prêt

En effet, Cher Ndour pourrait obtenir du temps de jeu loin de la capitale française lors de cette deuxième partie de saison. Selon les informations de L’Equipe, Braga (Portugal) et Besiktas (Turquie) ont fait part de leur intérêt pour l’Italien, deux clubs très proches du PSG via ses actionnaires. « Paris doit désormais acter sa décision pour savoir si Ndour sera prêté ou conservé dans l’effectif de Luis Enrique », précise L’E.

Si le milieu de 19 ans fait partie intégrante de l’entraînement collectif avec les professionnels, il continue son apprentissage aux côtés des autres joueurs de l’effectif. « En l’engageant l’été dernier, le club savait pertinemment qu’il n’était pas prêt à postuler tout de suite à une place de titulaire et qu’il lui faudrait un peu de temps pour s’acclimater à son nouvel environnement avant de s’imposer », explique Le Parisien. Le quotidien francilien confirme que la possibilité qu’il soit prêté cet hiver n’est pas exclue. Selon LP, « toutes les possibilités sont ouvertes dont celle qu’il termine la saison dans un autre club que le PSG. » Les pistes Braga et Besiktas sont confirmées et le board parisien compte bien faire jouer ses relations amicales avec les deux clubs « amis. »