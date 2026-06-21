Mercato : vers une offre XXL du PSG pour Yan Diomandé ?

Selon la presse allemande, il existe une forte probabilité de voir le PSG dégainer dans le dossier Yan Diomandé dans les prochaines semaines. Explications.

Monstrueux lors de ce début de mondial avec la Côte d’Ivoire, Yan Diomandé confirme tout son talent. Car oui, même avant cela, l’ailier avait déjà fait parler de lui avec le RB Leipzig du haut de ses 19 ans seulement. Cela fait d’ailleurs un petit moment que son nom est associé au PSG en vue du mercato estival qui a ouvert ses portes le 15 juin dernier. Reste que ce dossier semble lié à énormément de facteurs, à l’image de l’avenir de Bradley Barcola.

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Le PSG pourrait faire une offre pour Yan Diomandé

Malgré ce, la presse allemande persiste et signe en ce dimanche matin : le Paris Saint-Germain fait partie des prétendants pour Yan Diomandé cet été, affirme Bild. Oui mais voilà, conscient de la cote de son joyau, le RBL compte bien faire flamber les prix. En atteste l’offre de Liverpool de 90 millions d’euros, plus 10 millions d’euros de bonus, rejetée par la direction allemande. Et selon Fabrizio Romano, le bon de sortie serait désormais fixé à 120 millions d’euros dans ce dossier.

Une somme qui semble « un chouïa » élevée sur le papier. Qu’importe, toujours selon Bild, les représentants de Yan Diomandé s’attendent apparemment bel et bien à recevoir une proposition concrète de Luis Campos avec qui les discussions seraient entamées depuis plusieurs semaines. Reste à savoir si le club de la capitale est réellement prêt à miser autant d’argent pour le crack ivoirien. Ce qui paraît étonnant, surtout si Bradley Barcola reste cet été. Hypothèse loin d’être impossible d’ailleurs.