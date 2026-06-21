Cdm 2026 : le match France- Irak menacé par des orages

Alors que la France affronte l’Irak ce lundi (23h00), un épisode orageux menace actuellement la rencontre. Et un protocole très strict sera appliqué en cas d’intempéries.

Les Bleus se sont défaits du Sénégal pour leur match d’ouverture de la Coupe du monde mardi dernier. Un succès qui s’est dessiné en seconde période avec trois buts et un Michael Olise flamboyant (3-1). Désormais, les hommes de Didier Deschamps visent la qualification direct pour les 16es de finale de la compétition ce lundi contre l’Irak. Problème, il se pourrait que cette partie, prévue à 23h00 heure française, soit perturbée par des conditions météorologiques difficiles.

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Des orages attendus à Philadelphie, France – Irak menacé

En effet, comme nous le relaye RMC Sport ce jour, de violents orages accompagnés de pluie sont possiblement attendus du côté de Philadelphie au moment du match de L’Équipe de France. Résultat des courses, un protocole très strict pourrait donc être appliqué. En bref, chaque éclair qui frappera dans un rayon de 13 kilomètres autour du Lincoln Financial Field engendrera trente minutes de pause supplémentaire. De quoi largement compliquer le visionnage de cette partie pour les fans tricolores en cas de réelles intempéries avec un coup d’envoi prévu à 23h00 en France. Affaire à suivre…

