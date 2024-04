Alors que le PSG est en plein sprint final, les dirigeants parisiens s’activent déjà sur le mercato et seraient proches de boucler l’arrivée de Victor Osimhen pour cet été.

Alors que le PSG aborde actuellement son sprint final, la direction parisienne pense déjà à la saison prochaine. Surtout qu’il faudra remplacer numériquement le départ de Kylian Mbappé, qui partira libre à la fin de son contrat en juin. Et selon la presse italienne, le club parisien serait sur le point de boucler un dossier.

À voir aussi : Mercato : Le PSG pourrait céder un joueur pour faire baisser le prix de Victor Osimhen

Le PSG devrait payer la clause de 120M€

D’après Il Mattino, Victor Osimhen serait très proche de rejoindre les Rouge & Bleu l’été prochain. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le Napoli, l’international nigérian va quitter Naples cet été. Après un excellent exercice 2022-2023, l’attaquant de 25 ans réalise une moins bonne saison au niveau statistiques (14 buts et 4 passes décisives en 26 matches). Toujours selon le quotidien napolitain, un accord serait proche entre l’attaquant et le PSG pour un contrat de 4 ans, assorti d’un salaire de 13M€ par saison. L’ancien Lillois aurait également la main sur la gestion de ses droits à l’image. Concernant le prix du transfert, les Rouge & Bleu pourraient payer la clause libératoire de 120M€ présente dans le contrat du joueur. Les deux présidents, Aurelio de Laurentiis et Nasser al-Khelaïfi, devraient discuter des modalités de paiement.

Désireux un temps de découvrir la Premier League, Victor Osimhen « a toujours eu un lien spécial avec Paris », précise Il Mattino, dans des propos rapportés par le journaliste Guillaume MP. L’attaquant 1m86 s’était récemment rendu dans la capitale française, « probablement pour définir des questions personnelles. » Victor Osimhen pourrait donc retrouver la Ligue 1 après une saison passée au LOSC en 2019-2020 où il avait marqué un total de 18 buts en 38 matches.