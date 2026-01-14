Mercato – Willian Pacho a signé sa prolongation de contrat

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Willian Pacho s’est rapidement imposé comme un cadre de l’équipe. L’international équatorien a paraphé sa prolongation de contrat.

Willian Pacho est arrivé comme un inconnu au PSG. Mais le défenseur central a mis tout le monde d’accord dès ses premiers pas sur le terrain et est rapidement entré dans les cœurs des supporters des Rouge & Bleu. Ses performances ont attisé les convoitises de plusieurs grands clubs européens mais le PSG ne compte pas entendre parler d’un départ de son roc défensif. Il y a plusieurs semaines, on annonçait un accord de principe pour la prolongation de contrat de Willian Pacho. Ce mercredi, L’Equipe indique que l’ancien de l’Eintracht Francfort a signé sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2030 il y a quelques jours. Il ne manque plus que l’officialisation du club. Cette dernière devrait intervenir avec plusieurs autres dossiers, comme c’est désormais le cas au PSG.

Un accord pas encore proche pour Mayulu

Le quotidien sportif confirme également que Fabian Ruiz, qui arrivait en fin de contrat le 30 juin 2027 avec le PSG, est en passe de prolonger son contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2029. « Il est tout proche de signer un nouveau contrat. Ces dernières heures, les différentes parties évoquaient un accord de principe, avec quelques détails à régler avant de pouvoir conclure l’affaire. » L’Equipe évoque aussi Senny Mayulu, qui sera le dernier joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2027 après la prolongation de Fabian Ruiz. Les discussions ont déjà débuté, mais un accord n’est pas encore proche avec le titi, conclut L’Equipe.