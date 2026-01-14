Le troisième Classico de la saison officiellement programmé

Lors de la 21e journée de Ligue 1, le PSG recevra l’Olympique de Marseille. Le troisième Classico de la saison a été officiellement programmé par la LFP.

Il y a presque une semaine, le PSG s’imposait contre l’Olympique de Marseille lors de la séance de tirs au but lors du Trophée des champions après avoir égalisé dans les dernières secondes grâce à un but de l’inévitable supersub, Gonçalo Ramos (2-2, 4 t.a.b à 1). Les deux équipes se retrouveront une dernière fois cette saison lors de la 21e journée de Ligue 1.

Deux autres chocs au programme

Ce troisième Classico de la saison se déroulera le 8 février prochain au Parc des Princes. Le choc se déroulera en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Concurrent du PSG dans la course au titre, le RC Lens aura également un choc au programme avec la réception du Stade Rennais. Il y aura également un derby entre l’OGC Nice et l’AS Monaco à l’Allianz Riviera.

Le programme de la 21e journée de Ligue 1

Vendredi 6 février 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ FC Metz – LOSC Lille



Samedi 7 février 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 RC Lens – Stade Rennais FC



Samedi 7 février 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – FC Lorient



Samedi 7 février 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ FC Nantes – Olympique Lyonnais



Dimanche 8 février 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ OGC Nice – AS Monaco



Dimanche 8 février 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Havre AC – RC Strasbourg Alsace AJ Auxerre – Paris FC Angers SCO – Toulouse FC

