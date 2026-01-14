Le PSG dans le top 3 des meilleurs clubs formateurs d’Europe

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France mais également d’Europe. Selon le CIES, il est le troisième meilleur centre de formation d’Europe.

La formation du PSG est reconnue dans le monde entier. Si plusieurs titis arrivent à se faire une place au sein de l’effectif professionnel des Rouge & Bleu, d’autres doivent quitter leur club formateur afin de lancer leur carrière. Ce mercredi matin, l’Observatoire du Football CIES, a dévoilé sa nouvelle lettre hebdomadaire. Cette dernière concerne les meilleurs centres de formation. L’institut a en effet dévoilé le classement des clubs ayant formé le plus de joueurs alignés par des clubs des cinq grands championnats européens cette saison. Et le PSG se classe troisième de ce classement avec 31 joueurs.

Devancé par deux clubs espagnols

Le PSG est devancé par le FC Barcelone (40 joueurs) et le Real Madrid (35 joueurs). Outre le PSG, dix autres équipes françaises sont présentes dans le Top 50 du CIES. Rennes (4e), Lyon (11e), Toulouse (14e), Le Havre (15e), Monaco (25e), Nice (27e), Lille (30e), Nantes (32e), Lens (41ᵉ) et Metz (43e). S’il est le premier club français en nombre de joueurs, le PSG est devancé par le Stade Rennais en ce qui concerne le temps de jeu des joueurs formés au club (22.599 contre 18.455 minutes), indique l’observatoire du football.

Le Top 10 des meilleurs clubs formateurs d’Europe