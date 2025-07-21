PSG : Achraf Hakimi en vacances avec Kylian Mbappé

S’ils ont partagé le vestiaire durant trois saisons au PSG, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ont noué une vraie amitié. Celle-ci s’est traduit sur et en dehors du terrain, et perdurent dans le temps même si le Français n’évolue plus sous les cieux parisiens.

Après avoir partagé le même maillot pendant trois saisons au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont retrouvés cet été sur le terrain mais pas dans le même camp. En effet, en demi-finale de Coupe du Monde des Clubs, les deux amis se sont affrontés, et les choses ont tournées dans le sens du Marocain qui, avec le PSG, l’a emporté aisément 3-0. Pas de quoi fâcher les deux bonhommes de 26 ans. En effet, cette nuit, c’est à Porto Rico que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont été aperçus ensemble, à un concert de Bad Bunny. Sur des images captées par MARCA, les deux joueurs étaient même sur scène auprès de l’artiste local. Pour rappel, l’international marocain et champion d’Europe avec le club de la capitale est attendu le 4 août prochain au Campus PSG pour la reprise de l’entraînement avec le reste du groupe de Luis Enrique. Encore deux semaines à profiter pour Hakimi et ses coéquipiers.

