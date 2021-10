Messi diminué physiquement assez tôt dans le match

Le PSG s’est imposé sur le fil ce vendredi soir contre le LOSC en Ligue 1 dans le cadre de la 12ème journée de la Ligue 1. Mené toute la rencontre, les Parisiens ont retourné la situation dans le dernier quart d’heure pour finalement arracher les trois points de la victoire.

Parmi les événements de cette rencontre, comment ne pas citer la sortie de Leo Messi à la mi-temps à la surprise générale. Incertain avant la rencontre, La Pulga n’était pas à 100% sur le terrain et ça s’est vu… Il a donc été remplacé par Mauro Icardi. Comme l’a indiqué Mauricio Pochettino en après-match, et confirmé par RMC Sport, l’Argentin a ressenti une gêne musculaire et il n’était donc pas question de risquer une lésion. Le staff médical parisien espère tout de même que cela puisse se resolver dans les prochains jours pour qu’il puisse participer ce mercredi au match de Ligue des champions face à Leipzig.

Dans des images prises en exclusivité par la télévision argentine, on voit le numéro 30 du Paris Saint-Germain se tenir les quadriceps, se masser et faire des étirements lors d’un arrêt de jeu. Le sextuple Ballon d’Or montre clairement qu’il est gêné à cet endroit, ce qui a donc précipité son remplacement.