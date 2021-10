Décidément avec le PSG cette saison, il faut avoir le cœur bien accroché ! Mené au score par le LOSC et bien dominé dans le jeu, le club de la capitale a su retourner la situation en 15 minutes pour finalement remporter cette partie dans les ultimes minutes (2-1). Un scénario qui ressemble énormément à la dernière rencontre disputée au Parc des Princes contre Angers, qui s’est terminée sur le même score.

Parmi les grands héros de ce match, comment ne pas citer Angel Di Maria ?! Auteur d’une magnifique passe décisive sur le but égalisateur de Marquinhos, c’est lui qui libère les siens – et un stade tout entier – dans les ultimes minutes de la partie (88e). Mais l’Argentin possède à son actif une statistique incroyable. Auteur de son 89e but avec le PSG, le milieu de terrain devient le 8e meilleur buteur de l’histoire du club et devance désormais Neymar Jr… mais ce n’est pas tout ! Dès que le numéro 11 Rouge & Bleu inscrit une réalisation… Le Paris Saint-Germain ne perd pas un match ! Son bilan est de 35 victoires pour 2 matches nuls et donc 0 défaite. Jugé sous-côté par certains supporters, l’international de l’Albiceleste prouve bien qu’il faudra compter sur lui cette saison !