De passage à Madrid en fin de semaine pour soigner leurs blessures respectives, Léandro Paredes et Lionel Messi sont attendus par leur sélection Argentine. Placée à la 2e place des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, l’Albiceleste espère revenir à la hauteur du Brésil dont l’opposition se tiendra le 17 novembre. D’ici là, Scolari espère pouvoir compter sur ses deux Parisiens malgré les réticences du PSG, agacé de ne pas avoir son mot à dire.

Prudent, Paris s’évertue à ménager ses joueurs lorsque ceux-ci ressentent la moindre gêne. À titre d’exemple, Neymar, légèrement touché de retour de sélection ne figurait pas dans le groupe lors de la réception du RB Leizpig (3-2) pour finalement tenir sa place contre Marseille (0-0) et se montrer décisif contre Lille (2-1) ainsi que lors des déplacements à Leipzig (2-2) et Bordeaux (2-3). De leur côté, Messi et Paredes ne sont toujours pas rétablis de leur blessure. Pourtant les deux Sud-Américains se sont envolé ce dimanche soir pour l’Argentine. Une décision contestée par Léonardo qui aurait selon Le Parisien saisi la FIFA, sans succès.« Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation, lance le directeur sportif francilien. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA. » Nul doute que la direction Rouge et Bleu suivra avec attention cette coupure internationale qui survient juste avant le match capital contre Manchester City. Rappelons que Paredes n’a pas joué le moindre match depuis la dernière trêve et que Navas, Kimpembe et Verratti sont déjà à l’infirmerie… Même en pause, Paris nous promet de prochaines semaines agitées !