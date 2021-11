Rakitic : « Le PSG mérite un grand respect »

Le nom d’Ivan Rakitic a souvent été associé au PSG ces dernières années. Le milieu de terrain croate (33 ans) aurait pu rejoindre les Rouge & Bleu à plusieurs reprises mais il était finalement resté au FC Barcelone. Dans une interview accordée à BeIN Center sur BeIN Sports, il a avoué qu’il aurait aimé signer au PSG mais…

« Ah ! Aujourd’hui, ça me plairait ! S’il manque un milieu de terrain au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler (rire) ! Non, plus sérieusement, ça ne s’est pas fait pour plusieurs raisons. J’aurais bien aimé jouer à Paris. Le PSG pour moi ce qu’ils sont en train de réaliser, pas seulement cette saison mais depuis plusieurs années, mérite un grand respect, louange Rakitic. Je tire mon chapeau au président, à Leonardo et à l’entraîneur. Ils ont grandi très vite. Ils ont beaucoup plus de pression aujourd’hui. J’aurais été heureux de rejoindre Paris mais mon transfert ne s’est pas réalisé. J’ai finalement été heureux de rester à Barcelone. »