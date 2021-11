Keylor Navas forfait avec le Costa Rica

Le PSG a remporté la rencontre de ce samedi sur la pelouse des Girondins de Bordeaux au terme d’un match où les hommes de Mauricio Pochettino ont encaissé deux buts dans les dix dernières minutes à cause d’une démobilisation générale. Malgré ces buts, Keylor Navas a été impeccable sur sa ligne, comme (très) souvent. Mais ce qu’il ne savait pas, c’est qu’il a joué une bonne partie du match blessé.

En effet la fédération de football costaricienne a communiqué sur son site internet sur l’état de santé du portier du PSG est forfait pour cette trêve internationale.

Celui-ci stipule que : « Keylor Navas, gardien de but, a été blessé par son club après avoir joué un match avec son équipe pour la Ligue française de football. Le personnel médical du club parisien a rapporté que le gardien de but a reçu un coup fort au niveau du coude droit et a commencé à gonfler dans l’avion pendant le voyage de retour à Paris. Après une IRM, il a été déterminé que le joueur avait une entorse avec une difficulté à étendre le membre. »