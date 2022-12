Hier soir, l’Argentine s’est imposée contre la Pologne (2-0) et a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Lionel Messi a raté un penalty mais il estime que ce fait de jeu a permis à l’Albiceleste de se libérer.

Deuxième de son groupe à l’entame du dernier match de la phase de poules de la Coupe du Monde, l’Argentine se devait de l’emporter contre la Pologne pour s’assurer la qualification pour les huitièmes et la première place. C’est chose faite et de belle manière (2-0). Après avoir obtenu un penalty, Lionel Messi a vu sa tentative repoussée par Wojciech Szczesny (39e). Un manqué qui aurait pu perturber l’Albiceleste. Mais pas du tout. Pour le numéro 30 du PSG ce raté a permis à sa sélection de « ressortir plus forte. »

« J’étais vraiment frustré d’avoir manqué le penalty »

« On a atteint notre premier objectif, qui était de sortir de ce groupe premier, après avoir commencé comme on l’a fait. J’étais vraiment frustré d’avoir manqué le penalty, parce que je savais qu’un but pouvait changer tout le match, qu’il te fait jouer d’une autre manière… Mais je crois qu’à partir du penalty que j’ai manqué, l’équipe en est ressortie plus forte, explique l’attaquant du PSG à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par RMC Sport. Les gens sur le banc m’ont encouragé, et je crois qu’on a fait un gros match, du beau jeu. Après le premier but, tout est allé dans notre sens. On a recommencé à faire ce qu’on a fait pendant tant de temps et ce que l’on cherchait à faire depuis le début du Mondial, mais qu’on n’avait pas pu concrétiser pour diverses raisons. Mais avoir pu le faire aujourd’hui, ça donne confiance pour la suite.«

« Quel que soit l’adversaire, ce sera compliqué »

Lionel Messi qui s’est ensuite projeté sur le huitième de finale de l’Argentine contre l’Australie (samedi, 20 heures). « On sait que désormais, tout est très difficile. Quel que soit l’adversaire, ce sera compliqué. On l’a vu récemment, à nos dépens, que n’importe quel adversaire peut faire un bon match contre toi et te battre. Donc dès demain, on commencera à se préparer. » Le joueur du PSG qui a enfin évoqué son record en Coupe du Monde, joueur argentin le plus capé dans la compétition (22), effaçant des tablettes Diego Maradona. « Je l’ai appris récemment, je ne le savais pas. C’est un bonheur de pouvoir continuer à atteindre ce genre de records. Je crois que Diego serait super heureux pour moi, parce qu’il m’a toujours témoigné beaucoup d’affection, il était toujours content quand les choses marchaient bien pour moi.«