En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi devra prochainement prendre une décision sur son avenir. Si ces dernières heures la rumeur l’envoyant à l’Inter Miami a pris une grosse ampleur, l’entourage du joueur a tenu à mettre les choses au clair.

Quel sera l’avenir de Lionel Messi après la saison 2022-2023 ? En pleine Coupe du monde, le numéro 30 du PSG fait parler de lui aussi bien pour ses performances avec l’Argentine que pour son futur incertain. En fin de contrat le 30 juin prochain, La Pulga possède une année supplémentaire en option dans son contrat. Mais selon les dernières rumeurs, la direction du PSG envisage plutôt des discussions pour un nouveau contrat de deux saisons. Cependant, le club parisien devra batailler pour retenir sa star. Si le FC Barcelone semble hors-course depuis de nombreuses semaines, un club de MLS se montre insistant depuis plusieurs mois voire années, l’Inter Miami.

🚨 | Aujourd’hui, il est plus envisageable pour Messi de prolonger au PSG pour 1 saison plutôt que d’aller à l’Inter Miami 🤝🔴🔵



Il prendra sa décision après la Coupe du Monde ⏳



📲 @tjuanmarti | @relevo pic.twitter.com/VyBpUlaFsS — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 27, 2022

Le représentant du joueur crie à la « fake news »

Ce dimanche, The Times affirmait même qu’un accord était proche entre Lionel Messi et le club dirigé par David Beckham. Une information rapidement démentie par de nombreux médias. En effet, l’Argentin de 35 ans attend la fin de sa dernière Coupe du monde pour faire un choix. Et le représentant du joueur, Marcelo Méndez, s’est montré assez clair sur les dernières rumeurs liant l’Argentin à la franchise américaine. « C’est faux, c’est une fake news. Il n’y a aucune négociation pour que Lionel rejoigne l’Inter Miami la saison prochaine », a déclaré Marcelo Méndez dans des propos accordés à CNN. À sept mois de la fin de son contrat, le septuple Ballon d’Or sera donc au centre d’une bataille entre le PSG et l’Inter Miami. Mais à ce jour, l’ancien Barcelonais reste focus sur sa Coupe du monde.

En septembre dernier, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, avait rappelé son désir de conserver Lionel Messi pour quelques années supplémentaires : « Je suis très content de lui. Moi, j’ai demandé, si possible, qu’il reste avec moi pendant mes trois ans au PSG. » Mais cela dépendra de l’envie du joueur comme l’a récemment déclaré Christophe Galtier dans un entretien à Marca: « Il existe de nombreux paramètres. Le premier est son désir, veut-il continuer au PSG, est-il heureux ici ? La première chose à savoir est s’il veut continuer. »