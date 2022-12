Deux joueurs du PSG déjà présents au Camp des Loges

Les joueurs du PSG non concernés par la Coupe du Monde doivent retrouver le Camp des Loges en début de semaine prochaine afin de préparer le retour sur les terrains et le match contre Strasbourg le 28 décembre prochain. Presnel Kimpembe et Fabian Ruiz étaient présents au Camp des Loges hier.

Presnel Kimpembe aurait aimé être sur le terrain hier après-midi lors du match entre la France et la Tunisie. Mais malheureusement pour lui, le défenseur central du PSG a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde en raison d’une douleur au tendon d’Achille qui ne lui permettait pas d’être à 100%. Après avoir assisté au premier match des Bleus contre l’Australie, le titi parisien est revenu à Paris afin de poursuivre sa rééducation. Alors que les joueurs de Christophe Galtier sont attendus en début de semaine prochaine au Camp des Loges, Presnel Kimpembe était lui déjà présent au sein du centre d’entraînement des Rouge & Bleu hier comme il l’a dévoilé sur son compte Instagram. Ce n’était pas le seul joueur présent.

Fabian Ruiz également présent

En effet, comme le rapporte le journaliste de Goal France, Marc Mechenouna, Fabian Ruiz était aussi présent au sein du centre d’entraînement du PSG pour suivre un programme individualisé et retrouver une forme optimale en vue de la reprise de l’entraînement la semaine prochaine. Le milieu de terrain espagnol avait été victime d’une lésion à l’adducteur gauche lors du dernier match de la phase de poules de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin (1-2) et avait manqué les deux rencontres avant la Coupe du Monde (Lorient et Auxerre).