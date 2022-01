Messi incertain face à Brest ?

Quand Leo Messi débutera son année 2022 avec le PSG ? Positif à la Covid-19 en fin d’année 2021, l’Argentin de 34 ans a dû attendre le mercredi le 5 janvier, après un test négatif, pour pouvoir quitter Rosario et rentrer à Paris. Par la suite, le numéro 30 des Rouge & Bleu a retrouvé le Camp des Loges jeudi dernier mais s’est seulement contenté de séances individuelles. Lors de son dernier point médical le 8 janvier, le PSG avait précisé que l’international argentin allait continuer son protocole de reprise individuelle post-Covid.

Et quatre jours après, Leo Messi n’a toujours pas participé à la séance collective des Rouge & Bleu, comme le rapporte Le Parisien sur son site internet. Ainsi, un doute subsiste sur sa présence face au Stade Brestois ce samedi soir (21e journée de Ligue 1 / 21h sur Canal Plus Décalé). « Dans ces conditions, un retour à la compétition de Messi, samedi contre Brest, en championnat, semble désormais incertain », rapporte le quotidien francilien. S’il manque cette rencontre face aux Brestois, le joueur de 34 ans devra encore attendre jusqu’au dimanche 23 janvier – et la réception du Stade de Reims – pour disputer son premier match de l’année 2022.

Enfin, certaines bonnes nouvelles sont apparues concernant les autres membres de l’effectif touchés par la Covid-19. En effet Gigio Donnarumma a retrouvé le chemin de l’entraînement, après une période d’isolement, tout comme Ángel Di María et Julian Draxler. De son côté, Neymar continue ses soins après son entorse à la cheville gauche contractée le 28 novembre dernier.