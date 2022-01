À peine revenu de vacances après le trêve hivernale qui aura permis aux joueurs de recharger les batteries, certains parisiens vont déjà retrouver leur sélection nationale. C’est le cas des équipes nationales sud américaines qui vont jouer dans la période entre fin janvier et début février. Par exemple, la sélection argentine se déplace au Chili le 27 janvier prochain avant de recevoir la Colombie le 1e février. Mais ces rencontres n’auront aucun enjeu puisque l’Albiceleste est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde qui se jouera cette année au Qatar. C’est pour cette raison que Leo Messi pourrait faire l’impasse sur ces deux matches et éviter de multiplier les voyages avant la rencontre de Ligue des Champions contre le Real Madrid (15 février).

En effet selon les informations du média argentin TYC Sports, un échange a eu lieu entre le staff technique de Scaloni et Lionel Messi, et ces derniers ont proposé à La Pulga d’éviter de se fatiguer avec ce double rendez-vous des qualifications pour le mondial. Il pourrait donc ne pas intégrer la liste des sélectionnés pour rencontrer le Chili et la Colombie. Néanmoins, le capitaine de l’équipe d’Argentine « a demandé quelques jours de plus pour prendre la décision. » Messi voudrait attendre « la dernière minute » pour voir comment il se sent, analyser sa situation avec le PSG et évaluer les risques de voyager à la place de jouer avec le club de la capitale. On connaîtra rapidement sa décision dans les prochains jours…