Les doutes de Bitton sur les recrues estivales du PSG

Le PSG a entamé sa seconde partie de saison avec une qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France et un match nul 1-1 arraché à Lyon à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Pour cette seconde moitié d’exercice, on attend forcément plus du PSG de Mauricio Pochettino. C’est notamment le message véhiculé par Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. Pour l’heure, le journaliste se montre très dubitatif face à l’apport moindre des nouvelles recrues rouge et bleu.

Arrivé au 12 janvier, j’ai envie de dire : tout cela pour ça ! On a eu le droit à un mercato stratosphérique cet été, un mercato qui nous a fait rêver plus grand. À part Gianluigi Donnarumma, je ne vois pas de choses notables ou durables concernant les autres recrues. Pour le moment, le jeu du PSG reste pauvre et on s’ennuie en regardant l’équipe de Mauricio Pochettino. Les joueurs les plus performants cette saison étaient déjà là l’année dernière. Donc, je pose la question : qu’on réellement apporté les nouveaux joueurs ? », s’est interrogé Stéphane Bitton dans son billet matinal.