C’est officiel depuis ce mardi soir, Lionel Messi est un joueur du PSG jusqu’en juin 2023 minimum. Après quelques jours de folie suite à l’annonce de son arrivée, l’international argentin a été présenté en fin de matinée dans l’auditorium du Parc des Princes. En marge de cette présentation, l’attaquant de 34 ans a livré plusieurs entretiens à différents médias français. Dans des interviews accordées à France 2 et TF1, l’Argentin est revenu sur son arrivée au PSG. Extraits choisis.

Son arrivée à Paris ? Que souhaite-t-il apporter au PSG ? (France2)

Messi : “J’arrive ici avec beaucoup d’espoir. J’ai envie de profiter au quotidien de Paris, de vivre une nouvelle expérience, après tellement d’années dans un même endroit à Barcelone, de profiter de mes amis ici et d’un club, le Paris Saint-Germain, qui a des objectifs très clairs avec une équipe spectaculaire. Je vais faire tout mon possible pour aider le club à atteindre ses objectifs.”

Est-il conscient de l’attente autour de lui et de sa renommée mondiale ? (France 2)

Messi : “La façon dont j’ai été accueilli ici est vraiment impressionnante. Il y avait des gens partout dans la rue, à l’aéroport, au stade et à l’hôpital où j’ai passé des examens médicaux. Ça a été dingue cet accueil. J’espère maintenant que nous allons profiter de cela tous ensemble. On peut vivre des moments inoubliables et je remercie vraiment tout le monde ici pour cet accueil.”

Gagner une Ligue des champions avec le PSG ? (France 2)

Messi : “Bien sûr, c’est l’objectif du club pour cette année. Se battre pour cela. Le PSG a été tout près de remporter cette Ligue des champions ces dernières années. Au niveau personnel, j’ai bien sûr très envie de soulever la Coupe d’Europe, ça fait quelques années que ça ne m’est pas arrivé (en 2015 avec le FC Barcelone, ndlr). J’espère que tous ensemble on pourra y arriver.”

Pourquoi avoir choisi Paris ? (TF1)

Messi : “Dès le premier jour, j’ai vraiment été très bien accueilli à Paris. Quand j’ai décidé de quitter Barcelone, je me suis dit : ‘Quelle équipe je dois choisir ?’ J’ai pris en compte l’équipe, le club, puis il y a eu des raisons personnelles qui sont entrées en ligne de compte. Voilà les raisons pour lesquelles ce choix a été facile à faire.”

Quels rôles ont joué Neymar et Mbappé dans votre venue ? (TF1)

Messi : “J’ai des amis dans le vestiaire. Quand je vois l’équipe et ce vestiaire, il y a une très bonne ambiance, une bonne cohésion, ça se sent. J’ai hâte de jouer avec Kylian et tous ces joueurs. Tout cela a joué dans ma décision, j’avais vraiment envie de jouer avec les meilleurs joueurs au monde. Et pouvoir le faire au quotidien, c’est une chance.”

Son secret pour être encore fort à 34 ans (TF1)

Messi : “Je ne crois pas qu’il y ait de secret. C’est avant tout le travail et puis il faut avoir de la motivation, se mettre de nouveaux objectifs et se préparer pour répondre à ces nouveaux défis.”