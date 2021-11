Messi: « Je suis content de ce premier but »

Dans un match globalement dominé, le PSG s’est imposé au Parc des Princes face au FC Nantes (3-1) cet après-midi. Après avoir rapidement ouvert le score, les Parisiens sont tombés sur un grand Lafont. L’expulsion de Keylor Navas et l’égalisation nantaise n’ont pas perturbé les joueurs. Avec cette victoire, le PSG prend provisoirement 13 points d’avance sur son dauphin. Au micro de Prime Video, Lionel Messi est revenu sur son premier but en Ligue 1.

« Je suis content de ce premier but. J’ai eu plusieurs occasions avant dans ce match et dans les matches précédents. Malheureusement je n’avais pas pu les convertir. Mais finalement c’est arrivé aujourd’hui. Je suis très heureux de ce premier but en championnat. J’avais déjà marqué en Ligue des Champions. J’avais eu des occasions mais je n’avais pas converti. Je suis très content. »