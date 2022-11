Dos au mur après sa défaite contre l’Arabie Saoudite, l’Argentine se devait de l’emporter hier soir contre le Mexique sous peine d’élimination précoce dans cette Coupe du Monde. Et c’est chose faite, avec un nouveau but de l’attaquant du PSG, Lionel Messi (2-0), élu homme du match.

Battue à la surprise générale par l’Arabie Saoudite malgré l’ouverture du score du numéro 30 du PSG (1-2), l’Argentine n’avait pas le droit à l’erreur contre le Mexique hier soir. Dans un match plutôt fermé, il a fallu attendre la deuxième période et un éclair de génie de Lionel Messi pour voir cette rencontre se débloquer. Trouvée à l’extérieur de la surface, la Pulga a déclenché une frappe croisée du gauche qui n’a laissé aucune chance à Guillermo Ochoa. Les Argentins feront ensuite grâce à une magnifique frappe enroulée d’Enzo Fernandez. Une victoire qui permet à l’Argentine de prendre la deuxième place de son groupe, à un point de la Pologne, son dernier adversaire de la phase de poules (mercredi, 20 heures). À l’issue de ce succès, Lionel Messi a expliqué qu’il ne restait que des finales à ses coéquipiers et lui dans ce Mondial.

« Nous avons que des finales à jouer«

« C’était comme une finale. C’était un match difficile pour nous, car le Mexique joue bien. Nous avons joué avec intensité en première mi-temps et en seconde mi-temps, nous nous sommes calmés et nous sommes redevenus nous-mêmes, savoure l’attaquant du PSG dans des propos relayés par TyC Sports. Nous avons eu du mal lors du premier match, il y a beaucoup de facteurs négatifs. Même ainsi, ce n’était que deux matches différents. Nous savions que nous devions gagner aujourd’hui, que c’était le début d’une autre Coupe du monde pour nous, et nous savions comment le faire. Nous avons que des finales à jouer, nous ne pouvons pas faire d’erreur. Nous savions que la réponse du peuple serait telle, je pense que nous avons réussi, nous sommes ensemble main dans la main depuis longtemps. »