Première sélection qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France a pu compter sur un grand Kylian Mbappé pour venir à bout du Danemark (2-1) en fin de rencontre. Un nouveau match qui montre l’importance de l’attaquant parisien chez les Bleus.

Ce samedi, Kylian Mbappé est entré encore un peu plus dans l’histoire de l’équipe de France. Grâce à son doublé face au Danemark (2-1), le joueur du PSG est devenu le septième meilleur buteur des Bleus avec 31 buts (en 61 sélections), à égalité avec Zinedine Zidane et devant Just Fontaine et Jean-Pierre Papin. Avec son 7e but en Coupe du monde (en 9 matches), l’attaquant de 23 ans devient le deuxième meilleur buteur des Bleus dans la compétition, devant Thierry Henry (6 en 17 matches), et aura dans son viseur le record de Just Fontaine (13 en 6 matches). Une soirée qui aura donc permis à Kylian Mbappé de laisser encore un peu plus son empreinte dans l’histoire de l’équipe de France.

Et de 2 ⭐️🌟🇫🇷 pic.twitter.com/edHetFMzVG — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 26, 2022

« Mbappé est un leader »

Après la prestation de son numéro 10 face aux Danois, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a tenu à mettre en avant le leadership de l’attaquant du PSG, dans des propos rapportés par L’Equipe. « Kylian… C’est un joueur hors normes, il a cette capacité à être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions et s’il a été un peu maltraité. Il profite aussi d’avoir d’autres joueurs dangereux autour de lui. L’équipe de France a besoin d’un très bon Kylian. A-t-il une âme de leader ? C’est un leader. Après il y a trois types de leadership : physique, technique et plus mental ou expressif. Si certains d’entre vous étaient inquiets parce que Paul (Pogba) n’était pas là, je peux vous assurer qu’il y en a d’autres qui savent parler. Kylian ne va pas prendre la parole mais, par ce qu’il fait, c’est une locomotive. »